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Кабмін зареєстрував два нових індустріальних парки
13:43 09.10.2023 |
Кабінет Міністрів вніс до відповідного реєстру індустріальний парк «ЕкоСтіл» на Дніпропетровщині та «ІСКРА» на Івано-Франківщині.
Як передає Укрінформ, відповідні рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 6 жовтня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"До Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено ще два парки - «ЕкоСтіл» на Дніпропетровщині та «ІСКРА» на Івано-Франківщині. Обидва парки працюватимуть у переробній промисловості та створять загалом понад 1800 робочих місць", - йдеться в повідомленні.
Так, індустріальний парк «ЕкоСтіл», що працюватиме на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, буде спеціалізуватися на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці тощо. В рамках роботи парку буде створено близько 900 робочих місць.
Серед напрямків роботи індустріального парку «ІСКРА», створення якого ініційоване Підгайчиківською сільрадою (Коломийський район Івано-Франківської області), виробництво харчових продуктів, текстильне виробництво, оброблення деревини тощо. Також на території парку зможуть працювати підприємства, які виготовляють вироби з деревини та корку, меблі, металеві вироби, машини та устаткування. Планується, що завдяки роботі парку буде створено біля 950 робочих місць.
Таким чином, враховуючи сьогоднішнє рішення, до Реєстру індустріальних парків включено 67 парків.
Як повідомляв Укрінформ, на Кіровоградщині планують створити три індустріальні парки, загальна вартість проєктів на 2023 - 2025 роки оцінюється в 1,5 млрд грн.
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