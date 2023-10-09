Попит на імпортовані уживані авто в Україні у вересні залишився стабільним

Первинні реєстрації ввезених в Україну з-за кордону уживаних легкових автомобілів у вересні 2023 року не змінилися порівняно із серпнем, але зросли на 34% порівняно з вереснем-2022 - більше ніж до 21 тис. од., повідомила асоціація "Укравтопром" у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, серпневе (2023 року) поповнення автопарку країни уживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців.

За даними асоціації, найбільша частка в сегменті ввезених уживаних іномарок у вересні, як і раніше, належить бензиновим авто - 44% (у серпні - 45%), далі йдуть дизельні - 31% (32%), електромобілі - 16% (15%), авто з ГБО - 5% (без змін) і гібриди - 4% (3%).

Лідером реєстрацій залишається Volkswagen Golf (1575 од.), і п'ятірка лідерів порівняно із серпнем залишилася незмінною: Renault Megane (1299 од.), Skoda Octavia (923 од.), Volkswagen Passat (755 од.) і Nissan Leaf - 590 од.

До першої десятки цього ринку також увійшли Audi A4 - 414 од., Volkswagen Touran - 406 од.; Tesla Model 3 - 405 од., Volkswagen Tiguan - 401 од. і Nissan Qashqai - 398 од..

Середній вік уживаних авто, які перейшли в серпні на українські номери, - майже 10 років.

Загалом у січні-вересні поточного року першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що в 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Як повідомлялося, українці 2022 року зареєстрували 388,5 тис. ввезених уживаних легкових іномарок, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, але в 10 разів більше за ринок нових легкових авто.