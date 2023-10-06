Фінансові новини
- |
- 06.10.23
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині підтвердили інцидент із судном біля берегів Румунії
22:53 06.10.2023 |
Управління з питань мореплавства Туреччини в п'ятницю підтвердило, що біля суховантажа під турецьким прапором Kafkametler, що йшов у четвер у Чорному морі до українського порту Ізмаїл, стався вибух.
Про це відомство сказало в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".
Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, "стався вибух". Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок.
У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.
Компанія Kafkametler Maritime - оператор суховантажу - повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування. Капітан судна окремо зазначив: хоча причина вибуху біля судна не з'ясована, вибух, як видається, був спричинений донною міною в Чорному морі.
Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
Як повідомлялось, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокуратурі передали подання на двох «слуг» за бійку - ЗМІ
|Коломойського в суді спитали, чи забрали в нього громадянство. Він ухилився від прямої відповіді
|Шістнадцятий «Рамштайн» відбудеться 10 жовтня в Брюсселі
|Іспанія передасть Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС провів третю спільну закупівлю газу: попит досяг рекордних 16,5 млрд кубометрів
|Арахамія відреагував на обшуки у виробника тепловізорів Archer
|Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 1,7%, до $39,7 млрд - НБУ
|У Туреччині підтвердили інцидент із судном біля берегів Румунії
|Земля подорожчає після старту другого етапу земельної реформи - Мінагрополітики
|Літаки, вагони та автомобілі: Схвалено проєкт рішення про примусове вилучення рухомого майна РФ
Бізнес
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект
|Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV