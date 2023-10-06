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АНАЛІТИКА

У Туреччині підтвердили інцидент із судном біля берегів Румунії

 

Управління з питань мореплавства Туреччини в п'ятницю підтвердило, що біля суховантажа під турецьким прапором Kafkametler, що йшов у четвер у Чорному морі до українського порту Ізмаїл, стався вибух.

Про це відомство сказало в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Турецьке управління мореплавства повідомило, що в четвер за 15-20 метрів позаду судна Kafkametler, яке проходило біля узбережжя Румунії, "стався вибух". Судно продовжило рух до місця призначення, щоб доставити свій вантаж після перевірок.

У відомстві додали: доказів, що вибух спричинила міна, немає.

Компанія Kafkametler Maritime - оператор суховантажу - повідомила Reuters, що воно продовжило рух до Ізмаїла, його екіпаж у безпеці, а судно не потребує технічного обслуговування. Капітан судна окремо зазначив: хоча причина вибуху біля судна не з'ясована, вибух, як видається, був спричинений донною міною в Чорному морі.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.

Як повідомлялось, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

 

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