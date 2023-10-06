Літаки, вагони та автомобілі: Схвалено проєкт рішення про примусове вилучення рухомого майна РФ

Уряд схвалив проєкт указу президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів. Проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 6 жовтня 2023 року.

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі - Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно - вагони, вантажівки, спеціальна техніка - працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно зі схваленим урядом проєктом указу президента, пропонується, зокрема, вилучити:

* біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн та іншого;

* нафтоналивний танкер;

* понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

* автоцистерни;

* будівельну техніку;

* авіаційні двигуни.

Також буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ у неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

Відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування.

Рішення про примусове вилучення ухвалює Рада національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом президента. Проєкт відповідного рішення вноситься урядом. Протягом шести місяців після скасування чи завершення воєнного стану указ президента про примусове вилучення має затвердити Верховна Рада України, ухваливши відповідний закон.