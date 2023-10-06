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АНАЛІТИКА

Літаки, вагони та автомобілі: Схвалено проєкт рішення про примусове вилучення рухомого майна РФ

 

Уряд схвалив проєкт указу президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів. Проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 6 жовтня 2023 року.

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі - Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно - вагони, вантажівки, спеціальна техніка - працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно зі схваленим урядом проєктом указу президента, пропонується, зокрема, вилучити:

* біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн та іншого;
* нафтоналивний танкер;
* понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
* автоцистерни;
* будівельну техніку;
* авіаційні двигуни.

Також буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ у неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

Відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування.

Рішення про примусове вилучення ухвалює Рада національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом президента. Проєкт відповідного рішення вноситься урядом. Протягом шести місяців після скасування чи завершення воєнного стану указ президента про примусове вилучення має затвердити Верховна Рада України, ухваливши відповідний закон.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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