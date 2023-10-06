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Україна з початку роботи гуманітарного коридору експортувала майже 90 тисяч тонн металопродукції

11:59 06.10.2023 |

Економіка

 

Із портів України за два місяці роботи тимчасового гуманітарного коридору відправили на експорт 88 тис. т металопродукції та понад 172 тис. т залізорудної сировини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє профільне видання GMK Center.

«За два місяці дії коридору п'ять суден вивезли з українських портів приблизно 88 тис. т металопродукції та понад 172 тис. т залізорудної сировини. Остання цифра наведена без урахування вантажу руди на балкері Ying Hao 01, який оціночно міг прийняти 70 тис. т ЗРС», - йдеться в повідомленні.

За час дії тимчасового гуманітарного коридору з українських портів вийшли балкер Primus із вантажем металопрокату, балкер Anna Theresa з вантажем 56 тис. т чавуну, балкер Ocean Courtesy зі 172 тис. т залізорудного концентрату, балкер Puma, завантажений 16 тис. т металу та 14 тис. т ріпаку, балкер Ying Hao 01 із залізорудною сировиною.

Ці судна вивезли продукцію меткомбінатів «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також залізорудну сировину ГЗК групи «Метінвест».

Як повідомлялося, згідно із навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор 16 серпня, вийшовши з Одеського порту.
 

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