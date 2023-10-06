Польща вимагає від України не «ставити на паузу», а відкликати позов у СОТ

Варшава вимагає від Києва відкликати позов до Світової організації торгівлі стосовно імпорту українського зерна, а "не ставити його на паузу".

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не знаємо, що означає призупинення розгляду скарги. Вимагаємо відкликати скаргу, оскільки вона є безпідставною та абсурдною", - заявив Телус.

За його словами, уряд України не може подавати скаргу на Польщу за намір допомагати своїм аграріям.

"Це дуже абсурдно. І наш заклик до української сторони такий: якщо ми хочемо покращити умови наших відносин, то цю скаргу потрібно просто відкликати, а не говорити про якесь призупинення", - наголосив міністр.

Читайте також: Польща зараз не має наміру скасовув

Він додав, що Польща не має підтвердження від СОТ про призупинення розгляду скарги і запитує українську сторону, що це означає.

Як повідомлялося, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка заявив у Брюсселі в кулуарах міжнародного форуму "Поля змін: окреслюючи шлях для українського сільського господарства", що Україна "поставила на паузу" позов до СОТ проти окремих країн Євросоюзу. А також продовжує консультації з метою знайти конструктивне рішення "зернової" проблеми, яке б відповідало політиці ЄС у сфері торгівлі, інтересам країн-сусідів та самої України.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до середини вересня.

15 вересня Єврокомісія оголосила, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п'яти країн. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про рішення надалі одноосібно блокувати імпорт української агропродукції.

Минулого тижня Україна представила учасникам Координаційної платформи план дій з урегулювання зернового експорту, зокрема, шляхом запровадження ліцензій на експортні операції, для уникнення подальшої турбулентності на ринках країн-сусідів. Зустріч, під час якої Єврокомісія та країни ЄС завершили в цілому оцінку представленого Україною плану дій, відбулася за відсутності представників від Польщі та Угорщини.