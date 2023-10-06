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Мінекономіки у 2024р очікує зростання ВВП на 4% - Свириденко

23:57 05.10.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки очікує зростання ВВП України на 4% у 2024 році, хоча раніше воно прогнозувало його на рівні 5%, і такий прогноз закладений у проєкті держбюджету-2024, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Що ми прогнозуємо наступного року? Ми бачимо, я б сказала, відновлювальне зростання... Ми очікуємо близько 4% (зростання ВВП у 2024 році - ІФ)", - сказала вона під час організованої NV дискусії "Діалоги про стійкість" у Києві у четвер.

Перша віцепрем'єрка зазначила, що Мінекономіки залишається більш оптимістичним, порівняно з Нацбанком, в оцінці зростання ВВП цього року - 4% проти 2,9% відповідно.

"Що буде джерелом цього зростання? Імпульс - це український бюджет, який наповнюється макроекономічною допомогою, з якого виплачуються зарплати військовим, соціальні витрати, що створює попит на ринку, а також програми підтримки", - пояснила Свириденко.

За її словами, поточного року всі галузі показують зростання порівняно з минулим роком, зокрема, у машинобудуванні воно становить 10%.

Очільниця Мінекономіки розраховує також на внесок у зростання державної іпотечної програми "єОселя": незважаючи на війну, вона отримала близько 40 тис. запитів, хоча довоєнного 2021 року було видано близько 11 тис. кредитів.

"Зараз (видано) 3500 кредитів за іпотекою, а до кінця року очікуємо до 10 тис. (виданих кредитів - ІФ)", - сказала вона.

Водночас Свириденко назвала безробіття однією з найбільших проблем в економіці нині. За її словами, міністерство на 2024 рік прогнозує безпрецедентно високий рівень безробіття - 18,6%, хоча навіть під час пандемії безробіття не перевищувало 10%. Перша віцепрем'єрка уточнила, що бізнес стикається зі структурним безробіттям, коли рівень кандидатів на вакансію не відповідає вимогам компанії. У зв'язку з цим держава має намір організовувати програми навчання і перенавчання терміном 6-7 місяців, додала вона.

Свириденко також зазначила, що уряд не планує перевищувати ставки податків наступного року, однак розраховує на зростання податкової бази за рахунок розвитку бізнесу.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік з 4,3% до 3,5%.

Міністерство економіки раніше прогнозувало зростання ВВП України 2023 року до 4%, а наступного року - на 5%.

Світовий банк (СБ) прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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