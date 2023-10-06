Мінфін і KfW переглянули портфель спільних проектів

Міністерство фінансів України спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Кредитною установою для відбудови (KfW) в Україні переглянули портфель спільних проектів вперше з 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«KfW надає безпрецедентну фінансову допомогу та активно співпрацює з Урядом України. Наразі обсяг портфелю в рамках шести діючих інвестиційних проектів є найбільшим за весь період співпраці та складає 273 млн євро, а темп використання кредитних коштів у 2023 році є найвищим за останні роки», - сказала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Крім того, значна підтримка від KfW для реалізації проектів надається у формі грантів, що особливо важливо в умовах необхідності зменшення боргового навантаження на державний бюджет. Так, на сьогодні впроваджується 13 проектів міжнародної технічної допомоги на загальну суму 158,8 млн євро.

Отримані кошти спрямовуються на розвиток малого та середнього бізнесу, підтримку енергетичного сектору, будівництва та енергозбереження, відновлення соціальної та критичної інфраструктури, заходів, водопостачання та водовідведення, підтримку природоохоронних територій. При цьому, значна частина коштів спрямовується на підтримку та відновлення об'єктів муніципальної інфраструктури.

У 2022-2023 роках KfW надав вагому підтримку енергетичному сектору України, яка сприяла безперебійному проходженню опалювального сезону в умовах енергетичного терору рф.

Уряд України та KfW також активно співпрацюють у сфері підтримки малого і середнього підприємництва в рамках діяльності Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Завдяки спільним зусиллям, ФРП успішно реалізує проекти з підтримки МСП на загальну суму 17 млн євро, в рамках яких через фінансовий сектор надаються кредити МСП у національній валюті.

торони обговорили також перспективи подальшої співпраці та основні проекти, угоди за якими планується укласти до кінця 2023 року - на початку 2024 року, зокрема, з метою залучення грантових коштів для розвитку соціальної інфраструктури, модернізації інфраструктури професійно-технічної освіти, а також продовження проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Як повідомлялось, Кредитна установа для відбудови (KfW) - державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків Німеччини у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу.