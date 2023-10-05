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За програмою «єВідновлення» вже виплатили майже ₴1,5 мільярда - Кубраков
16:54 05.10.2023 |
За програмою "єВідновлення", у межах якої українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженого житла, вже виплатили майже 1,5 млрд грн.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час презентації нової антикорупційної програми Мінвідновлення.
"На сьогоднішній день вже майже 1,5 млрд грн ми сплатили у межах програми "єВідновлення", - сказав він.
Кубраков зазначив, що вже у жовтні у межах програми почнеться видача сертифікатів за повністю зруйноване житло.
За словами віцепрем'єра, станом на сьогодні, 5 жовтня, у системі вже зареєстровано понад 4 тис. заявок на отримання компенсації за зруйноване житло.
Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма "єВідновлення". Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу "Дія" або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.
1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми "єВідновлення" - власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.
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