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АНАЛІТИКА

Росіяни поглиблюють дно в порту Маріуполя для вивезення награбованого з України - речник ВМС

 

Росіяни поглиблюють дно в порту Маріуполя, щоб забезпечити собі подальше вивезення награбованого з України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав капітан 3 рангу, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що це більше пов'язано саме з цивільним судноплавством. Тому що, якщо мова йде про логістичне забезпечення саме військових, для цього в них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег, і цих одиниць у них ще вісім штук. Тому, в принципі, все ж таки, це пов'язано саме з потребою і надалі вивозити награбовані з українських територій», - сказав Плетенчук.

За його словами, раніше була інформація, що росіяни намагаються побудувати нову трасу вздовж окупованих територій на півдні - Запорізька, Донецька, Херсонська область. «Так, звісно, вони, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому так званому Кримському мосту там не місце, і ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде. Так, може це підстраховка», - сказав речник.

Він додав, що та система захисту Кримського мосту, яку Росія вибудовує навколо нього, не є продуктивною.

«Це стосується і протиповітряної оборони, і зараз в угрупуванні (яке охороняє міст - ред.) п'ять кораблів, чотири катери морської охорони, і ще ФСБ Росії для того, щоб охороняти цей об'єкт. Тому все, що вони могли, вони вже зробили. Включаючи притоплені баржі з загородженнями», - сказав Плетенчук.

Він зауважив, що той коридор, який залишили для судноплавства, і є слабким місцем, тому що заблокувати повністю периметр навколо цього мосту неможливо.

Як повідомлялося, росіяни поглиблюють дно порту в тимчасово окупованому Маріуполі для налагодження логістики великих вантажних суден.
Ключові теги: Росія
 

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