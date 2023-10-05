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Україні слід реструктуризувати єврооблігації до серпня 2024 року - МВФ
23:14 04.10.2023 |
У Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна реструктуризує борги за єврооблігаціями до серпня 2024 року.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей під час пресконференції у Києві.
"Відповідно до стратегії української влади, реструктуризація (боргів за євробондами - ред.) має відбутися у 2024 році. І її слід провести до серпня, коли спливають строки дії попередньої реструктуризації", - сказав він.
Грей зазначив, що головна мета - це забезпечити стійкість українського боргу, а також гарантувати, що після війни Україна не матиме надмірних боргів, а її економіка зможе відновитися.
Реструктуризувати внутрішній борг українська влада наміру не має, зауважив очільник місії.
Як повідомлялось, 10 серпня 2022 року український уряд оголосив, що кредитори України погодилися на два роки відмовитися від платежів за українським держборгом. Це дасть змогу Мінфіну заощадити на виплатах близько 6 млрд дол. у період до серпня 2024 року, зазначив міністр Сергій Марченко.
Згідно з Меморандумом з МВФ, на початку 2024 року має відбутися обговорення з власниками зовнішніх облігацій України планованої реструктуризації боргу, що має бути завершена щонайпізніше в середині 2024 року та узгоджуватися з макроекономічними рамками програми Фонду.
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