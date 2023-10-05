Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україні слід реструктуризувати єврооблігації до серпня 2024 року - МВФ

23:14 04.10.2023 |

Економіка

 

У Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна реструктуризує борги за єврооблігаціями до серпня 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей під час пресконференції у Києві.

"Відповідно до стратегії української влади, реструктуризація (боргів за євробондами - ред.) має відбутися у 2024 році. І її слід провести до серпня, коли спливають строки дії попередньої реструктуризації", - сказав він.

Грей зазначив, що головна мета - це забезпечити стійкість українського боргу, а також гарантувати, що після війни Україна не матиме надмірних боргів, а її економіка зможе відновитися.

Реструктуризувати внутрішній борг українська влада наміру не має, зауважив очільник місії.

Як повідомлялось, 10 серпня 2022 року український уряд оголосив, що кредитори України погодилися на два роки відмовитися від платежів за українським держборгом. Це дасть змогу Мінфіну заощадити на виплатах близько 6 млрд дол. у період до серпня 2024 року, зазначив міністр Сергій Марченко.

Згідно з Меморандумом з МВФ, на початку 2024 року має відбутися обговорення з власниками зовнішніх облігацій України планованої реструктуризації боргу, що має бути завершена щонайпізніше в середині 2024 року та узгоджуватися з макроекономічними рамками програми Фонду.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6023
  0,0122
 0,03
EUR
 1
 38,4288
  0,1025
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес