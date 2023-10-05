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АНАЛІТИКА

Україна наступного року почне виробляти гаубиці з британською компанією, - Камишін

 

Україна вже наступного року розпочинатиме спільне виробництво гаубиць з британською компанією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць з британською компанією, це буде ліцензійне виробництво, і воно розпочнеться наступного року", - розповів Камишін.

Також він додав, що Україна вже почала працювати над створенням спільного підприємства з німецькою компанією, а турецька компанія вже розпочала будівництво заводу на території нашої країни.

BAE Systems в Україні

Нагадаємо, ще у серпні стало відомо, що британська оборонна компанія BAE Systems відкриє своє представництво в Україні. Також вона хоче локалізувати виробництво на території нашої країни.

Відомо, що BAE Systems займається виробництвом різної зброї, у тому числі танків Challenger та гаубиць М777. У компанії працює 90 тисяч людей у 40 країнах.

Українські солдати використовують М777 ще з минулого року. Їх надали союзники у рамках військової допомоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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