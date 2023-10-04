МВФ очікує зростання економіки України у 2023 р. близько 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону "від -3% до +1%" до "від +1% до +3%", зараз оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону, повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн (Natan Epstein).

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

На думку Епштейна, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення "зернового коридору" йому не сприяє.

"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", - заявив представник МВФ.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

Глава місії Гевін Грей (Gavin Gray) повідомив, що в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування EFF передбачається оновлення макроекономічної рамки.

Він нагадав, що програма від самого початку має негативний сценарій із продовженням війни на триваліший період, який передбачає збільшення коштами донорів зовнішнього фінансового пакета зі $115 млрд до $140 млрд за період її дії, але також додаткові заходи з боку влади України.

Грей наголосив, що такий негативний макросценарій і реакцію на нього обговорюють під час кожного перегляду програми.

Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня та жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалено в другій половині жовтня - листопаді. Водночас Україна поки що не виконала всіх структурних маяків програми, що необхідні для її другого перегляду.