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АНАЛІТИКА

МВФ очікує реструктуризації Україною боргу за євробондами до серпня-2024 у макрорамці Фонду

19:10 04.10.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ), як і раніше, очікує реструктуризації свого зовнішнього комерційного боргу, переважно представленого боргом за єврооблігаціями, і вбачає свою роль у розробленні макрорамок, яким має відповідати така реструктуризація, повідомив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей (Gavin Gray).

"У загальних рисах, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка відповідала б програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися", - сказав він на пресконференції в Києві.

Грей нагадав, що в українського уряду є стратегія реструктуризації боргу, яка є публічним документом і була оприлюднена в березні.

"В української влади також є фінансові консультанти, які розроблять точні деталі реструктуризації боргу", - додав глава місії.

Він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної програми EFF, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні наступного року.

Грей також уточнив, що Україна не має наміру реструктуризувати внутрішній борг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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