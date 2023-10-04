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МВФ очікує законів про PEP і відновлення податкових перевірок

19:04 04.10.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зосереджений на другому перегляді програми розширеного фінансування з Україною, для чого необхідне ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок, повідомив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей (Gavin Gray).

"Я вважаю, що це два ключові елементи", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

За словами Грея, ці рішення очікуються протягом найближчих тижнів.

Він додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування "5-7-9".

Глава місії зазначив, що важливим стало нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування чиновниками майна, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

"Просто зараз, стосовно структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики", - підсумував він.

Грей також повідомив, що всі кількісні цілі для другого перегляду програми, встановлені на кінець червня, Україна виконала, і це важлива відправна точка і важливе досягнення.

Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня та жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалено в другій половині жовтня - листопаді. Водночас Україна поки що не виконала всіх структурних маяків програми, що необхідні для її другого перегляду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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