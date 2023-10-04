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АНАЛІТИКА

МВФ націлений на другий перегляд програми EFF з Україною в першій половині грудня

19:39 04.10.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями продовжить взаємодію з українською владою в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF, загалом позитивно оцінюючи її виконання, і очікує позитивного рішення про перегляд у першій половині грудня в разі виконання домовленостей.

"Наша основна оцінка полягає в тому, що програма загалом продовжує добре виконуватися", - повідомила заступниця директора Європейського департаменту фонду Ума Рамакрішнан на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

Вона зазначила, що низка короткострокових пріоритетів, включно з ухваленням бюджету та деякими урядовими заходами, перебувають на стадії реалізації.

За її словами, відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію з широким колом зацікавлених сторін.

Голова місії Фонду в Україні Гевін Грей (Gavin Gray) наголосив, що всі кількісні цілі програми на кінець червня для другого її перегляду виконано, що є важливою відправною точкою.

За його словами, серед структурних реформ ключовими є ухвалення найближчими тижнями закону про відновлення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), а також внесення правок до закону №8401 про скасування 2-відсоткового єдиного податку та про поновлення податкових перевірок із можливістю реалізації в ньому ризик-орієнтованого підходу.

Серед інших питань для успіху другого перегляду Гевін Грей також назвав збереження реалістичності держбюджету-2023 і держбюджету-2024, загалом позитивно оцінивши обговорювані в парламенті законопроєкти, а також оновлення держпрограми кредитування "5-7-9" і подальше просування на антикорупційному шляху, зокрема гарантуючи незалежність антикорупційних органів.

У разі, якщо виконання цих домовленостей ітиме за планом, другий перегляд програми EFF позитивно завершиться в першій половині грудня, зазначив глава місії МВФ.

Як повідомлялося, чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня та жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалено в другій половині жовтня - листопаді. Водночас Україна поки що не виконала всіх структурних маяків програми, необхідних для її другого перегляду.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ і донедавна місія фонду працювала за межами України, а її представництво в Києві тимчасово не функціонувало.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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