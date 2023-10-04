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Загальна сума збитків інфраструктурі України перевищила $151 мільярд - KSE
16:52 04.10.2023 |
На 1 вересня сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України, збільшилася на $700 млн - до $151,2 млрд.
Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE), передає Укрінформ.
«Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, зросла до $151,2 млрд (за вартістю заміщення)», - йдеться в повідомленні.
У порівнянні з червнем 2023 року сума прямих збитків зросла ще на понад $700 млн.
На початок осені 2023 року у загальному обсязі прямих збитків найбільшою часткою залишаються втрати житлового фонду - $55,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій 167,2 тис об'єктів житлового фонду, з них 147,8 тис. - приватні будинки; 19,1 тис. - багатоквартирні, ще 0,35 тис. - гуртожитки.
На другому та третьому місці за сумою збитків залишаються сфери інфраструктури та промисловості й втрат підприємств - $36,6 млрд та $11,4 млрд відповідно.
Зокрема, з початку бойових дій в Україні пошкоджені 18 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 344 мости та мостові переходи, понад 25 тис. км автомобільних шляхів державного та місцевого значення й комунальних доріг. Втрати промисловості та підприємств нараховують щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та держкомпаній, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.
Сфері освіти на початок вересня 2023 року завдано збитків на $10,1 млрд (+$400 млн). Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів вже перевищує 3,5 тис., серед них -1,7 тис. закладів середньої освіти, понад 1 000 - дошкільної, 586 - вищої освіти.
Також продовжують зростати збитки й у сфері охорони здоровʼя, які станом на 1 вересня 2023 року оцінюються у $2,9 млрд. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 1223 медзаклади, з них - 384 лікарні та 352 амбулаторії.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для можливості реалізації додаткових 33 регіональних проєктів відновлення. Джерелом субвенції є кошти, виділені Європейським інвестиційним банком в рамках спільної програми України та ЄІБ «Програма з відновлення України», - 5,292 млрд грн.
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