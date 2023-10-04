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НБУ покращить прогнози щодо зростання економіки та інфляції в Україні у 2023 році
12:49 04.10.2023 |
Національний банк України покращить свої прогнози зростання валового внутрішнього продукту та щодо інфляції у 2023 році завдяки ситуації в аграрному секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука виданню Forbes Ukraine.
"По інфляції ми точно будемо переглядати прогноз на цей рік в бік зниження. Інфляція останні місяці знижується стрімкіше, ніж ми це закладали в наш липневий макроекономічний прогноз",- сказав він, зазначивши, що на наступний рік ще розглядаються припущення та сценарії.
Щодо ВВП ситуація теж краща, ніж очікував НБУ в липні. "Бачимо дуже гарну ситуацію в сільському господарстві. Це один з факторів, чому і інфляція нижча цього року через високий врожай зернових, олійних, овочів і фруктів, які суттєво тягнуть ціни донизу на продовольчі товари", - сказав Ніколайчук.
Він припустив, що НБУ перегляне прогноз щодо ВВП у бік підвищення.
Заступник голови НБУ не назвав точних цифр, повідомивши, що їх буде оголошено після засідання правління центробанку за обліковою ставкою 26 жовтня.
Прогнози НБУ
НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.
Тим часом споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.
У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,0 до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться з огляду на припущення прогнозу НБУ про зниження ризиків безпеки в середині 2024 року.
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