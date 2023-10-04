За рік роботи «митного безвізу» оформили близько 24 тисяч транзитних декларацій

З початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено близько 24 тис. транзитних декларацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"1 жовтня 2023 року минув рік від початку міжнародного застосування Україною NCTS. За цей період у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено більше 19,5 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні було успішно завершено більше 4 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що на сьогодні надано 85 авторизацій на застосування транзитних спрощень, з яких: 37 - на використання загальної гарантії, 1 - на використання загальної гарантії зі зменшенням розміру референтної суми до 30%, 39 - на об'єкти авторизованих вантажовідправників та вантажоодержувачів, 8 - авторизації на використання пломб спеціального типу. Ще понад 40 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду.

З 1 жовтня 2022 року в системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 31 загальну гарантію, 20 з яких на суму близько 60 млн євро є чинними станом на початок жовтня 2023 року. Також у системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 1 373 індивідуальних електронних гарантій, 1 232 з яких діючі на суму 66 млн євро.

Окрім того, налагоджено взаємодію з митними органами інших країн у межах адміністративної допомоги відповідно до Конвенції. За рік міжнародного застосування NCTS ініційовано майже 300 запитів щодо належного завершення процедури спільного транзиту та опрацьовано більше 300 запитів, отриманих від митних адміністрацій інших країн.

Держмитслужба продовжує надавати консультації як представникам бізнесу, так і посадовим особам митних органів. З початку міжнародного застосування NCTS Службою підтримки з питань спільного транзиту опрацьовано більше 2,5 тис. запитів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Перша транзитна декларація у рамках "безвізу" була відправлена з Німеччини до України.

«Митний безвіз» - це більш швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків розбудови в Україні зручної та прозорої митниці.