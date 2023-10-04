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МВФ відновив роботу представництва в Україні
10:02 04.10.2023 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Україні, що розташоване в Києві, повідомила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.
"Я рада оголосити про відкриття знову постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона у твіттері в ніч на середу.
Георгієва проілюструвала свій пост фотографією з офісу в Києві, на якій команда МВФ, що перебуває нині в Україні, на чолі із заступником директора європейського департаменту фонду Умою Рамакрішнан, директором місії Гевіном Греєм і постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном, а також керівництво Мінфіну та Нацбанку України.
Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня та жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.
З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалено в другій половині жовтня - листопаді. Водночас Україна поки що не виконала всіх структурних маяків програми, що необхідні для її другого перегляду.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ і донедавна місія фонду працювала за межами України, а її представництво в Києві тимчасово не функціонувало.
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