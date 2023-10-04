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H&M готується до відкриття шістьох магазинів в Україні в двох містах - NV
09:25 04.10.2023 |
Ритейлер H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада - на початку грудня цього року.
Про це повідомляє NV Бізнес з посиланням на три джерела - директорів ТЦ та консультанта з комерційної нерухомості.
За даними співрозмовників видання, мережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.
До початку великої війни мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше - у другу чергу.
"H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України", - розповів директор торгового центру, який попросив не називати його імені.
У пресслужбі H&M коментарі щодо відновлення роботи не надали.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.
H&M - друга за величиною в Європі мережа магазинів одягу.
Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M) відкрила перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.
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