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АНАЛІТИКА

H&M готується до відкриття шістьох магазинів в Україні в двох містах - NV

09:25 04.10.2023 |

Економіка

 

Ритейлер H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада - на початку грудня цього року.

Про це повідомляє NV Бізнес з посиланням на три джерела - директорів ТЦ та консультанта з комерційної нерухомості.

За даними співрозмовників видання, мережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

До початку великої війни мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше - у другу чергу.

"H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України", - розповів директор торгового центру, який попросив не називати його імені.

У пресслужбі H&M коментарі щодо відновлення роботи не надали.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.

H&M - друга за величиною в Європі мережа магазинів одягу.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M) відкрила перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.
За матеріалами: Економічна правда
 

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