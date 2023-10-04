На аукціони виставили 12 спецдозволів на користування надрами

Державна служба геології та надр України оголосила на 19 жовтня аукціони, на яких пропонує для продажу ділянки надр із загальною початковою ціною у понад 23 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України оголосила проведення сьомих аукціонів у 2023 році, на які запропонувала ділянки надр з покладами піску, суглинку, глини, мергелю, сапропелю, піску кварцового, глини легкоплавкої, вапняку, гравію, піщано-галькового матеріалу, торфу, гіпсу, гравійно-піщаної породи», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загальна початкова вартість лотів становить 23 060 863 грн.

Торги заплановані на 19 жовтня і проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

Серед запропонованих до продажу ділянок надр: ділянка Брудок (корисна копалина - пісок), родовище Охнич (корисна копалина - сапропель), лівобережна ділянка Мліївського родовища (корисні копалини - суглинок, глина, мергель), ділянка Сюртівська Західна (корисна копалина - пісок кварцовий), родовище Краснопільське (Михайлівське; основна корисна копалина - глина), тощо.

Як повідомлялося, Держгеонадра провели 21 вересня п'яті в 2023 році аукціони та очікують понад 86 млн грн надходжень до держбюджету від продажу семи спецдозволів на користування надрами.