Україна продає судно Sky Moon, затримане сім років тому після заходу в Крим

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції виставило на продаж за борги заарештоване судно Sky Moon, яке держава у 2016 році затримала за незаконне відвідування портів окупованого Росією Криму. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Це універсальне дизельне вантажне судно, яке має довжину 75 м і ширину 13 м, дедвейт - 4083 тонн.

Судно Sky Moon українські прикордонники затримали 30 листопада 2016 року поблизу порту Рені, коли воно контрабандою везло соду з окупованого Криму до Молдови.

Після арешту судна власник компанії NTA Invest Group s.r.o., для якої везли соду, запропонував військовому прокурору $75 000 за зняття арешту з судна. Прокурор написав рапорт в Генпрокуратуру і через три дні бізнесмена затримали. У 2021 році його засудили до п'яти років позбавлення волі.

ДОВІДКА. Морські порти, розташовані на території АР Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закрито на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 30.04.2014 р. №578-р "Деякі питання функціонування морського і річкового транспорту" та відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 16.06.2014 р. №255 "Про закриття морських портів".