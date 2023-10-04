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Фонд держмайна проведе у жовтні 45 орендних аукціонів

17:16 03.10.2023 |

Економіка

 

У жовтні Фонд державного майна України планує провести 45 аукціонів з оренди держмайна; стартова вартість об'єктів - понад 100 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду, передає Укрінформ.

«У жовтні Фонд держмайна планує провести 45 орендних онлайн-аукціонів, загальна стартова вартість об'єктів становить понад 100 000 гривень. Серед актуальних пропозицій місяця - готові майданчики з під'єднаними комунікаціями», - йдеться в повідомленні.

Найбільше торгів планує провести регіональне відділення ФДМУ у місті Києві - 12 аукціонів, серед яких найпривабливішими, на думку організаторів, є приміщення в адмінбудівлі неподалік метро Печерської. Загальна площа об'єкта становить 72 кв.м, технічний стан задовільний. Стартова вартість оренди - 23,6 тис. грн.

Ще один потенційний об'єкт для оренди розташований на першому поверсі університетської клініки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Загальна площа - 31,6 кв.м, до приміщення під'єднані всі необхідні комунікації. Перевагою цього актив є місце розташування у центральній частині Києва, неподалік площа Перемоги, Національний цирк та Павловський садок. Стартова вартість оренди - 4,9 тис. грн.

Крім того, в жовтні будуть виставлені на орендні торги ще приміщення лижної бази у Києві, частина адмінбудівлі у Тернополі, складські приміщення у Одесі тощо.

Як повідомлялося, упродовж січня - вересня 2023 року Фонд державного майна України залучив до бюджету 572 млн грн від оренди активів, які перебувають в управлінні установи. План із залучення коштів від оренди виконано вже на 78,38%.
 

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