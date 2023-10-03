Дефіцит загального фонду держбюджету України у вересні-2023 знизився до 85,6 млрд грн, видатки - до 230,2 млрд грн - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України у вересні 2023 року становив 87,0 млрд грн, як порівняти з 130,7 млрд грн у серпні та 107,6 млрд грн у липні, повідомило Міністерство фінансів у вівторок на своєму сайті.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит знизився до 85,6 млрд грн зі 122,2 млрд грн у серпні та 94,9 млрд грн у липні.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства зазначив, що касові видатки держбюджету у вересні суттєво збільшилися - до 444,8 млрд грн із 310,1 млрд грн у серпні та 282,6 млрд грн у липні.

Водночас за загальним фондом вони знизилися до 230,2 млрд грн із 248,2 млрд грн у серпні та 231,9 млрд грн у липні.

Як зазначив Мінфін, у вересні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету збільшилися до 144,1 млрд грн зі 124,7 млрд грн у серпні та 136,7 млрд грн у липні, водночас грантова міжнародна допомога США становила 45,7 млрд грн після місячної перерви в серпні.

Загалом за січень-вересень цього року касові видатки держбюджету сягнули 2 трлн 821,8 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 117,9 млрд грн, або 93% розпису, як і місяцем раніше. Доходи держбюджету за дев'ять місяців становили 2 трлн 13,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 274,9 млрд грн, з яких 362,9 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 356,5 млрд грн).

За дев'ять місяців держбюджет було виконано з дефіцитом 801,6 млрд грн, зокрема загальний фонд - 835,4 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 384,7 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, доходи - на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.