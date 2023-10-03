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Гроші США у вересні забезпечили третину доходів бюджету України: звіт Мінфіну
14:02 03.10.2023 |
У вересні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 144,1 млрд грн, тоді як видатки становили 230,2 млрд грн. Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
Державний бюджет у вересні виконано з дефіцитом у сумі 85,6 млрд грн, а за дев'ять місяців він сягнув 835,4 млрд.
Дані Мінфіну свідчать, наскільки важлива для України фінансова допомога з боку США, виділення якої опинилося під загрозою через політичні суперечки всередині Республіканської партії США. Міністерство фінансів повідомило, що бюджетні доходи у вересні зросли проти серпня, але це сталося виключно завдяки 45,7 млрд грн, отриманих від США у вигляді гранту.
Без цих грошей вони б упали до показників травня-червня 2022 року, коли Захід ще не почав системно допомагати Україні грошима.
Україна також отримала $1,6 млрд від Європейського союзу, але ці гроші виділяються в кредит на пільгових умовах, тому рахуються як державні запозичення.
У серпні 2023 року американського гранту не було, але тоді загальний фонд "витягнули" основні митні та податкові надходження, які перевищили 116 млрд грн. У вересні вони скоротилися до 93,7 млрд грн.
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