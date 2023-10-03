Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні може з'явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім'ї

13:26 03.10.2023 |

Економіка

 

У 2024 році в Україні може з'явитися новий вид допомоги - уніфікована гарантована соціальна допомога, яка залежатиме від базового доходу сім'ї.

Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум становить понад 6 тисяч гривень.

"Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжлих факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї", - пояснила міністр.

За словами Жолнович, цей проєкт закону уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, і вона сподівається на швидке подання його до Верховної Ради.

В реальності система нарахування матиме приблизно такий вигляд: Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тис. грн, бо якщо особа проживає сама, то вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

"Якщо є родина з трьох осіб - мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%", - додала очільниця Мінсоцполітики.

Тобто, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - додала Жолнович.

Чи буде запроваджено такий базовий дохід і гарантовану базову соціальну допомогу вже 2024 року, міністерка спрогнозувати не береться, оскільки незрозуміло як законопроєкт пройде через парламент.

"Якщо б пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити", - підсумувала вона.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес