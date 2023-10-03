Сервіс добровільних додаткових внесків пенсійного страхування має попит у громадян - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що сервіс додаткових добровільних соціальних внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування має попит у громадян.

"Складне запитання, звісно, але дивіться, яким шляхом ми пішли. Ми вже сьогодні запровадили інструмент, який дозволяє людині самостійно збільшувати свій страховий внесок, самостійно доплачувати. Тобто, навіть якщо роботодавець сплачує тобі внесок з мінімальної заробітної плати, ти можеш сам доплатити собі більше. Тому я думаю, що перші роки ми будемо йти таким шляхом, тобто давати людям можливість самостійно збільшувати свій страховий внесок", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи можливо розвивати солідарну пенсійну систему без підвищення Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

На її думку, це буде хорошим інструментом для того, щоб люди самі доплачували, а влада не приходила до того, що потрібно збільшувати ЄСВ.

На запитання, наскільки затребуваним на сьогодні є сервіс таких додаткових добровільних соціальних внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, міністр зазначила, що люди ним користуються.

"Зокрема, вносять ті, хто за кордоном, або ті, кому там ще мало страхового стажу залишилося і їм потрібно доплатити, за рідних, які у передпенсійному віці, діти вносять. Раніше не було такої можливості, треба було разовою сумою - дуже був складний інструмент, а сьогодні він працює", - додала вона.

Жолнович розповіла, що з моменту запуску сервісу в березні надійшло 7,7 млн грн добровільних внесків, зокрема надійшло 3 818 платежів, із яких 84% люди вносили за себе, 16% - за інших, а найбільший одноразовий платіж становив 106 тис. грн.

Як повідомлялося, у березні 2023 року Мінсоцполітики презентувало роботу нового цифрового сервісу добровільної участі в пенсійному страхуванні.