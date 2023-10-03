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Попит на нові легкові авто у вересні зріс на 67% - «Укравтопром»
09:50 03.10.2023 |
Реєстрації нових легкових авто в Україні у вересні поточного року зросли на 67% порівняно з вереснем 2022 року - до 5,7 тис. од., що на 2% нижче за показник серпня поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
За даними асоціації, першість на ринку продовжує утримувати Toyota зі зростанням реєстрацій до вересня минулого року на 43% - до 960 од., другий результат у Volkswagen - 653 авто (утричі більше), а на третє місце вийшов BMW - 492 од. (+97% до вересня-2022).
Четверту позицію посіла Skoda - 464 од. (+49%), тоді як Renault змістився на п'яту сходинку - 447 од. (+185%).
Титул бестселера вересня дістався Renault Duster - 407 реєстрацій.
"Укравтопром" констатує, що за січень-вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зі свого боку інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting на своєму сайті повідомляє, що у вересні дилерам вдалося реалізувати 6,164 тис. авто (на 11 авто більше, ніж у серпні), а порівняно з вереснем 2022 року ринок зріс на 72%.
"Загальний тренд перших трьох кварталів - +60%. Дилерам уже вдалося перевищити весь минулорічний показник продажу і вийти на 46,9 тис. нових автомобілів за підсумками 9 місяців", - констатують експерти.
П'ятірка брендів-лідерів у AUTO-Consulting аналогічна, при цьому наголошується, що Toyota втримала лідерство навіть за умови зниження продажу на 13%, а Volkswagen багато додає продаж електромобілів бренду з китайського ринку.
"А ось нова логістика поки що важко дається Renault. У вересні дилери французів втратили ще 11% порівняно з серпнем і тепер уже на п'ятому місці", - констатують аналітики групи.
Вони також відзначають успіх Mazda, яка з новим модельним рядом додає в продажі щомісяця, і у вересні з приростом на 42% обійшла шістьох конкурентів, посівши шосту сходинку рейтингу. Крім того, в десятку популярних брендів за рахунок стратегії імпорту повернулася Mitsubishi (у серпні-2023 - 14 місце).
AUTO-Consulting зазначає, що у вересні закінчився тренд стрімкого зростання преміального сегмента на українському ринку, і почав зростати середній сегмент.
Водночас бюджетний сегмент "залишився лише в епізодичному продажі залишків минулих років і повністю перемістився на ринок старих автомобілів".
"Не зрозумів український споживач і подорожчання китайських автомобілів окремих брендів. Але з кожним місяцем дедалі більше поглядає на "електрички" з Китаю", - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", 2022 року українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів - на 63% менше, ніж роком раніше, а за даними AUTO-Consulting продаж скоротився на 61,5% - до 40,08 тис. од.
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