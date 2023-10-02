Митниця попередила про новий порядок ️ввезення військових товарів в якості гуманітарної допомоги

З 1 грудня зміниться порядок ввезення товарів військового призначення в якості гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Державна митна служба України, з цієї дати втрачає чинність постанова Каміну №174 від 1 березня 2022 року, а з нею і вимоги щодо надання до митних органів під час пропуску через кордон гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

Відтак, пропуск через митний кордон України, як гуманітарної допомоги, всіх товарів військового призначення та подвійного використання буде здійснюватися відповідно до вимог нового Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету міністрів №953 від 5 вересня 2023 року.

"Митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у спосіб, визначений новим Порядком", - пояснили у Митній службі.

Водночас, ввезення товарів гуманітарної допомоги, що належать до товарів військового призначення та подвійного використання здійснюватиметься відповідно до Порядків здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, які затверджені постановами Кабінету міністрів №1807 від 20 листопада 2003 року та №86 від 28 січня 2004 року, крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови №1378 від 9 грудня 2022 року "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України".

"Тобто, митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання, як гуманітарної допомоги, здійснюватиметься за наявності декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та дозвільного документу Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена, згаданими вище порядками №№ 1807 та 86", - пояснили у Митній службі.

При цьому з 1 грудня 2023 року гарантійні листи кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги під час ввезення в Україну таких товарів до митних органів не подаватимуться, додали у відомстві.

Як повідомлялося, у серпні Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до Митного кодексу України та інших законів для запровадження європейських та північноатлантичних стандартів декларування військової техніки та інших товарів для ЗСУ.