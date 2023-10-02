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АНАЛІТИКА

Українські ІТ-компанії забронювали від мобілізації близько 1% працівників

16:42 02.10.2023 |

Економіка

 

Українські ІТ-компанії забронювали 3400 працівників, хоча загальна кількість ІТ-спеціалістів складає орієнтовно 300 тисяч.

Про це керівник напряму бронювання у проєктному офісі "Дія City" Дмитром Зінченко розповів в інтерв'ю галузевому виданню DOU.

"Нині заброньовано понад 3400 працівників через Мінцифри. Це співробітники зі 154 підприємств, яких у міністерстві визнали критично важливими саме з ІТ-індустрії. Загалом Мінцифри визнала критично важливими 232 підприємства зі сфери IT, але не всі з них подалися на бронь", - розповів Зінченко.

Він додав, що Мінцифри працює над переведенням процесу бронювання у електронну форму через запровадження сервісу "єБронювання", але за оптимістичними прогнозами його зможуть запустити наприкінці року.

Водночас Зінченко нагадав, що можливість бронювати ФОПів і гіг-контракторів законодавчо не передбачена.

"Бронюють лише тих, хто працює за трудовим договором. Я думаю, що нині це питання не розглядатимуть. Підприємства мають розуміти: якщо таку ініціативу будуть ухвалювати чи обговорювати, то у підприємств виникне обов'язок вести військовий облік не лише офіційно працевлаштованих співробітників, а й фізичних осіб-підприємців та гіг-спеціалістів", - додав Зінченко.

Як повідомлялося, у червні у Міністерстві економіки заявляли, що обговорюють можливості, як зробити фізосіб-підприємців та гіг-спеціалістів в ІТ-галузі доступними для бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров'я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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