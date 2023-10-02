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АНАЛІТИКА

IT-експорт України в серпні зменшився на 9% порівняно з минулим роком

13:33 02.10.2023 |

Економіка

 

У серпні цього року обсяг IT-експорту склав $566 млн, що на 1,3% (або $7 млн у грошовому еквіваленті) більше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані від Національного банку України, передає AIN.UA.

Однак, якщо порівнювати дані рік до року, - на 8,9% ($55 млн) менше в порівнянні з серпнем 2022 року.

За вісім місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить $4,5 млрд. Це на 8,2% менше ніж в аналогічний період у 2022 році, що в доларовому еквіваленті $403 млн.

Частка комп'ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у серпні становила 40,5%, що на 8% менше ніж торік - 48,6%.

Загальний експорт усіх послуг України у серпні збільшився на 1,1% і склав майже $1,4 млрд, що на $15 млн більше порівняно з липнем.

США забезпечують найбільше валютних надходжень за статтею комп'ютерних послуг до України. За перші вісім місяців - $1,8 млрд. Це 39,3% обсягів усього IT-експорту. Тільки в серпні США забезпечили $217,9 млн.

На другому місці Мальта - 8,9% та $399 млн.

Велика Британія - на третьому місці з $374,7 млн, що становить 8,3%.

До першої п'ятірки також увійшли Кіпр та Ізраїль, що займають 5% ($225,2 млн) та 4,4% ($197,5 млн) обсягів експорту IT-послуг відповідно. За серпень Кіпр забезпечив $30,3 млн, Ізраїль $24,4 млн.

У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща, Нідерланди. Загалом ці 10 країн приносять 80,4% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2023 році.

Як повідомлялося, в липні 2023 року обсяг IT-експорту з України знизився на 2,4% порівняно із червнем цього самого року. Але водночас збільшився на 3,1%, якщо порівнювати із торішніми показниками.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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