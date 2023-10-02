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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна залучив від приватизації рекордну за п’ять років суму

12:46 02.10.2023 |

Економіка

 

Упродовж січня-вересня Фонд державного майна залучив до держбюджету від приватизації 2,7 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Фонду, це рекордний показник з 2018 року.

Зазначається, що в середньому у попередні п'ять років приватизація приносила 951 млн грн за аналогічний період. Здобуток за три квартали 2023 року перевищує цю цифру майже втричі.

Із початку цього року Фонд держмайн знайшов нових власників для 303 державних активів. Найдорожчим став готель "Ермітаж" в Києві, який був проданий за 311 млн грн.

Понад 60% цьогорічних лотів - це адміністративна нерухомість, яку підприємці відновлюють та використовують для відкриття, наприклад, нового магазину, офісу чи кафе.

Загалом із початку року участь в аукціонах взяли майже 1600 підприємців. У середньому за кожен об'єкт змагаються понад 5 підприємців - це на 60% більше, ніж у 2021 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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