Британський страховик презентував програму страхування воєнних ризиків для суден у Чорному морі

Британський страховий і перестрахувальний брокер Miller у партнерстві з британською морською технологічною компанією Clearwater Dynamics (CWD) і урядом України презентував інструмент покриття воєнних ризиків для суден Чорного моря, повідомляє splash247.com.

Згідно з повідомленням, Miller і CWD розробили систему страхування воєнних ризиків, що охоплює страхування вантажів і суден під час постачань зерна через три порти - Чорноморськ, Одесу і Південний.

"Страхування відіграє вирішальну роль у забезпеченні можливості транспортування українського зерна, і ми пишаємося тим, що змогли відіграти роль у забезпеченні рішення для всієї галузі. Тісно співпрацюючи з Clearwater Dynamics, ми змогли продемонструвати величезний реальний вплив, який може мати страхування, поєднуючи технології з глибоким галузевим досвідом", - наголосив керівник морського флоту Miller Нік Саммерс.

Видання зазначило, що страховик Marsh також розробляє власне страхування перевезень зерна в Україну, подробиці якого, як очікується, буде розкрито найближчим часом.

Як повідомлялося, Україна використовує новий коридор, що веде на південь, який проходить близько до її берегової лінії від трьох чорноморських портів, щоб перенаправити експорт зерна після того, як у липні Росія вирішила вийти з Зернової ініціативи, укладеної за посередництва ООН.