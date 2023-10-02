Місія МВФ прибула в Україну вперше за три роки. Про що говорили з прем'єром

Уперше за понад три роки в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. У понеділок, 2 жовтня, відбулася спільна зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомив очільник українського уряду, сторони обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з МВФ на суму $15,6 млрд.

За його словами, Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ.

"Продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення", - зазначив він.

Крім того, співрозмовники обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.

Як повідомлялося, 25 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала технічні дискусії з представниками влади України у межах підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн).

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.