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АНАЛІТИКА

Данія відкриє офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням

 

Цього тижня у Миколаєві запрацює новий офіс представництва Данії, яка взяла на себе зобов'язання з відновлення постраждалого від агресії РФ регіону.

Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону", - заявив він.

Міністр зауважив, що новий офіс данської дипмісії запрацює у Миколаєві вже цього тижня.

"Я сподіваюся, ця зустріч продемонструє міцну підтримку законної боротьби України за свободу та повне повернення її територій", - додав міністр, коментуючи проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві - вперше за межами Євросоюзу.

Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні цього року.

Ключові теги: Данія
 

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