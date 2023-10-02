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Данія відкриє офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням
10:57 02.10.2023 |
Цього тижня у Миколаєві запрацює новий офіс представництва Данії, яка взяла на себе зобов'язання з відновлення постраждалого від агресії РФ регіону.
Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону", - заявив він.
Міністр зауважив, що новий офіс данської дипмісії запрацює у Миколаєві вже цього тижня.
"Я сподіваюся, ця зустріч продемонструє міцну підтримку законної боротьби України за свободу та повне повернення її територій", - додав міністр, коментуючи проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві - вперше за межами Євросоюзу.
Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні цього року.
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