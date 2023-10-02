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У Мінфіні заявили про ризик недосягнення запланованих надходжень від приватизації
10:28 02.10.2023 |
Міністерство фінансів у звіті про фіскальні ризики та їх вплив на показники держбюджету у 2024 році заявило про ризик невиконання плану надходжень від приватизації державного майна.
Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.
Так, у держбюджеті на 2023 рік було заплановано отримати 6 млрд грн від приватизації держмайна. Станом на 31 липня 2023 року аукціони з малої приватизації принесли лише 2,1 млрд грн, що становить трохи більше третини від плану.
Для забезпечення надходжень від приватизації у 2024 році, у звіті про фіскальні ризики Мінфін рекомендує наступне:
* велика приватизація має бути відкритою, прозорою та відповідати поточному законодавству;
* продати понад 300 об'єктів малої приватизації;
* продовжити реформу корпоративного управління держпідприємств;
* продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами для залучення інвестицій у реальні сектори економіки України.
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