Кількість погоджених заявок з єВідновлення зросла на третину

За останні майже три тижні у Реєстр пошкодженого і знищеного майна внесли (РПЗМ) 15 тис об‘єктів. Якщо станом на 10 вересня у РПЗМ було 197 тис об‘єктів, то 27 вересня їх вже 213 тис, тобто на 8% більше. Про це повідомила Голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.

Лідерами по кількості внесених об‘єктів як і раніше залишаються Харківська (26 тис) Київська (20 тис) і Донецька області (20 тис). Найменше заявок подають у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій області.

За її словами, зростає і кількість заявок, поданих на отримання компенсації. Так, якщо станом на 10 вересня українці подали 42 тис заявок, то на 27 вересня - 46 тис. Тобто за останні три тижні кількість заявок збільшилась на майже на 10%. Втім, суттєво пришвидшились темпи опрацювання заявок комісіями - станом на 27 вересня відпрацьована вже половина поданих заявок - 23 тис.

"Дуже значно - на 30%, збільшилась за майже три тижні і кількість заявок, по яким вже погоджена компенсація. Станом на 10 вересня їх було 13 тис, на 27 вересня - вже 17 тис. На 23% зросла і загальна сума, на яку вже погодили компенсацій. Якщо станом на 10 вересня вона становила 1,148 млрд гривень, то на 27 вересня - 1,417 млрд", - повідомила Шуляк.

Крім цього, за період з 10 по 27 вересня на 27% збільшилась кількість поданих на компенсацію заявок по знищеному нерухомому майну. Всього з початку етапу "єВідновлення" по компенсаціям за знищене майно сформовано 82 житлових сертифікати. Середня сума сертифікату, який можна або обміняти на нову квартиру, або отримати гроші на будівництво нового приватного будинку становить 1 444 тис гривень.

"Втім за цей же період дуже суттєво збільшилась кількість заявок, по яким було відмовлено у отриманні компенсації. Якщо станом на 10 вересня їх було всього 12, то на 27 вересня - 138", - підсумувала народна депутатка.