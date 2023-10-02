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ООН виділить Україні понад 120 млн доларів для проходження зимового періоду
09:06 02.10.2023 |
Організація об'єднаних націй надасть Україні понад 120 мільйонів доларів фінансової допомоги для проходження зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.
За даними ООН Україна цього року отримає 123 млн доларів, які будуть направлені на проходження зимового періоду.
Допомога надаватиметься з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Передбачається, що це може бути у формі готівки для покриття витрат на електроенергію та оренду житла.
Крім того, організація роздаватиме обігрівачі, непродовольчі товари, а також забезпечуватиме житлом. Загалом допомогу отримає близько 900 тисяч осіб, які постраждали від війни.
Атаки РФ на критичну інфраструктуру України
Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.
Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об'єктів.
Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.
В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.
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