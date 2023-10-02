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Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
08:24 02.10.2023 |
Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Мова йде про модель - CZ BREN 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Чехії.
У п'ятницю, 29 вересня, заступник міністра оборони Даніель Блажковец взяв участь у першому в історії України "Міжнародному форумі оборонної промисловості".
У своєму виступі Блажковец чітко озвучив позицію уряду, що підтримка з боку Чехії триватиме до остаточної перемоги України.
На полях форуму депутат також обговорив з українською стороною поточні спільні проекти на різних стадіях розробки, а також можливості початку співпраці над новими проектами.
"Наша підтримка змінилася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокової інтенсивної оборонно-промислової кооперації, до якої залучені не лише наші армії, а й підприємства ОПК, як державні, так і приватні. Проте ми хочемо розвинути цю співпрацю ще далі", - наголосив заступник міністра оборони.
В результаті сторони домовились, що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.
Крім того, чехи також допоможуть українцям налагодити виробництво боєприпасів. Цей проект втілюватиме компанія Sellier & Bellot.
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