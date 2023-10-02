Компанія Baykar інвестує в Україну $100 мільйонів

Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні, зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за 1,5 року.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них - завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут... Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває», - сказав Байрактар.

Він також наголосив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона - безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

«Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції», - зауважив керівник турецької компанії.

За його словами, нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоч це і складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний звʼязок у використанні технологій від військових. Саме тому «байрактари», які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Гендиректор Baykar наголосив на підтримці України.

"Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету», - сказав Байрактар.

Він наголосив на тому, що всі донати як від компанії Baykar, так і з України, Польщі були використані, зокрема, на придбання радарних систем, які вже виявили тисячі цілей та принесли вагомий результат на полі бою.

«Загальний обсяг цих донатів склав 106 мільйонів доларів», - зауважив Байрактар.

Він додав, що компанія Baykar реалізувала й низку гуманітарних ініціатив, зокрема відправляла гуманітарні вантажі, організувала табір для українських дітей.

Як повідомляв Укрінформ, 252 оборонні компанії із понад 30 країн долучилися до участі у першому Форумі оборонних індустрій в Києві.



