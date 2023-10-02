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До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн - МЗС України
08:13 02.10.2023 |
До нового оборонного альянсу, який створила Україна, приєдналися вже 38 компаній з 19 країн. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що 29 вересня у Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій.
У рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Також серед форматів співпраці - спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.
У МЗС також повідомили, що на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій приєдналося 38 компаній з 19 країн.
Форум оборонних індустрій
Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) у Києві обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн. Захід організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.
На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.
Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. Він заявив, що до альянсу приєдналося 13 компаній.
Також Україна створить спеціальний оборонний фонд. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій.
За його словами, цей спецфонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних обʼєктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.
"Ресурси фонду - це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", - зазначив президент.
Конфіскація російських активів
Зауважимо, раніше українська влада вже заявляла, що хоче витратити отримані конфісковані закордонні активи РФ, зокрема на реабілітацію українських ветеранів.
Тим часом США вже готуються вперше передати Україні конфісковані активи РФ на суму понад 5 млн доларів.
До цього активно лунали заяви про те, що конфісковані активи РФ нададуть Україні для відновлення. Президент Володимир Зеленський під час свого нещодавнього закордонного турне заявив, що необхідно використати кошти для компенсації збитків, завданих війною та терором.
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