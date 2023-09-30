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Уряд схвалив залучення грантів та позик від МБРР на понад 1,6 мільярда доларів
23:35 29.09.2023 |
Кабінет Міністрів на засіданні 29 вересня схвалив залучення грантів та позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку на 1,65 мільярда доларів.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема.ю було схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку:
* у розмірі 270 млн дол для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)";
* у розмірі до 1,15 млрд. доларів США в межах пʼятого додаткового фінансування зазначеного Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Також уряд схвалив заоученя позики від МБРР у розмірі 230 млн дол для реалізації проєкту ARISE.
"Позика спрямовуватиметься до Фонду розвитку підприємництва та в подальшому дозволить вирішити проблеми, з якими зіткнувся аграрний сектор України після повномасштабного вторгнення РФ", - пояснив Мельничук.
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