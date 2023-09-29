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«Величезна проблема». Комерційні забудовники не хочуть йти на тендери з відбудови – Найєм
22:38 29.09.2023 |
Переважна більшість приватних будівельних компаній, які працюють на ринку комерційної нерухомості та житла, не хочуть брати участь у державних тендерах із відбудови, сказав голова Державного агентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, з державними грошима зараз працюють щонайбільше 20-30% забудовників.
"Є величезна проблема вкрай негативного ставлення ринку до державних замовників у сфері цивільного будівництва", - сказав він.
На думку Найєма, цьому є три пояснення:
→ негативний досвід бізнесу в попередні роки, коли кваліфікаційні вимоги прописували під обрані компанії;
→ непартнерське ставлення з боку замовника;
→ претензії з боку правоохоронних органів після підписання договору або завершення проєкту.
"Усі ці ризики є настільки високими, що навіть зараз, коли на ринку обмаль роботи, більшість приватних компаній намагається оминати державні тендери. У всій країні недобудови, комерційні компанії потерпають від низького ринку. Але на державні тендери з відбудови приходять один-два учасники", - сказав він.
За словами Найєма, обсягів державного замовлення на відбудову в Україні у тисячі разів більше проти спроможностей тих компаній, які беруть участь у державних тендерах.
"Це означає, що в якийсь момент може статися колапс. Якщо ми не відкриємо ринок, не зробимо правильні тендерні процедури, станеться ситуація, коли компанії, які зараз працюють у бюджетному секторі, не витягнуть відбудову", - сказав він.
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