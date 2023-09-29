«Величезна проблема». Комерційні забудовники не хочуть йти на тендери з відбудови – Найєм

Переважна більшість приватних будівельних компаній, які працюють на ринку комерційної нерухомості та житла, не хочуть брати участь у державних тендерах із відбудови, сказав голова Державного агентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, з державними грошима зараз працюють щонайбільше 20-30% забудовників.

"Є величезна проблема вкрай негативного ставлення ринку до державних замовників у сфері цивільного будівництва", - сказав він.

На думку Найєма, цьому є три пояснення:

→ негативний досвід бізнесу в попередні роки, коли кваліфікаційні вимоги прописували під обрані компанії;

→ непартнерське ставлення з боку замовника;

→ претензії з боку правоохоронних органів після підписання договору або завершення проєкту.

"Усі ці ризики є настільки високими, що навіть зараз, коли на ринку обмаль роботи, більшість приватних компаній намагається оминати державні тендери. У всій країні недобудови, комерційні компанії потерпають від низького ринку. Але на державні тендери з відбудови приходять один-два учасники", - сказав він.

За словами Найєма, обсягів державного замовлення на відбудову в Україні у тисячі разів більше проти спроможностей тих компаній, які беруть участь у державних тендерах.

"Це означає, що в якийсь момент може статися колапс. Якщо ми не відкриємо ринок, не зробимо правильні тендерні процедури, станеться ситуація, коли компанії, які зараз працюють у бюджетному секторі, не витягнуть відбудову", - сказав він.