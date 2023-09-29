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USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на 00 тисяч доларів
20:01 29.09.2023 |
Агентство США з міжнародного розвитку USAID та Мінцифри запускають гранти на розробку інноваційних проєктів загальною сумою 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Маєте ідею, яка підсилить Україну в кібервійні? Отримайте кошти на її реалізацію. Мінцифра спільно з USAID запускає гранти на розвиток стартапів з кіберзахисту загальною сумою $500 000", - йдеться в повідомленні.
Гранти зможуть отримати розробники, які запропонують найефективніші рішення з кіберзахисту.
Вони мають протидіяти російським хакерським атакам, захищати українські інформаційні ресурси та посилювати світову кібербезпеку.
Перші претенденти запітчать свої ідеї на ІТ Арені, яка проходить зараз у Львові.
Учасники, які представлять найкращі проєкти, отримають 50 тисяч доларів на їх упровадження.
Детальніше про грант можна дізнатись за посиланням.
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