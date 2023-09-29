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АНАЛІТИКА

USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на 00 тисяч доларів

 

Агентство США з міжнародного розвитку USAID та Мінцифри запускають гранти на розробку інноваційних проєктів загальною сумою 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Маєте ідею, яка підсилить Україну в кібервійні? Отримайте кошти на її реалізацію. Мінцифра спільно з USAID запускає гранти на розвиток стартапів з кіберзахисту загальною сумою $500 000", - йдеться в повідомленні.

Гранти зможуть отримати розробники, які запропонують найефективніші рішення з кіберзахисту.

Вони мають протидіяти російським хакерським атакам, захищати українські інформаційні ресурси та посилювати світову кібербезпеку.

Перші претенденти запітчать свої ідеї на ІТ Арені, яка проходить зараз у Львові.

Учасники, які представлять найкращі проєкти, отримають 50 тисяч доларів на їх упровадження.

Детальніше про грант можна дізнатись за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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