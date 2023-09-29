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Удосконалено процес подачі заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях
19:11 29.09.2023 |
Відтепер вступити до резерву для державної служби на деокупованих територіях стало ще простіше. Зокрема, охочим долучитися до кадрового резерву більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію, адже це значно обтяжує процедуру заповнення анкети.
Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України під час засідання 29 вересня.
Також більше немає потреби вказувати інформацію щодо найсильніших компетенцій, особистих рис та хобі.
Крім того, анкета буде доповнена графами, що містять уточнювальну інформацію про бажаючого долучитися до резерву. Це потрібно для формування статистичних даних.
Заповнювати анкету відтепер можна лише українською мовою, а за достовірність інформації відповідатиме особа, яка її подала.
Платформа працює в Україні майже три місяці, і за цей час у системі зареєстровано вже близько 2 тис. анкет від охочих приєднатися до відновлення України.
Відтепер, окрім Мінреінтеграції та Нацагентства з питань державної служби, проєкт також координуватиме Вища школа державного управління, оскільки цей заклад разом із НАДС опрацьовує анкети та формує перелік осіб, які відповідають критеріям на заміщення посад у відповідних органах.
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