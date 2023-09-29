Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Удосконалено процес подачі заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях

19:11 29.09.2023 |

Економіка

 

Відтепер вступити до резерву для державної служби на деокупованих територіях стало ще простіше. Зокрема, охочим долучитися до кадрового резерву більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію, адже це значно обтяжує процедуру заповнення анкети.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України під час засідання 29 вересня.

Також більше немає потреби вказувати інформацію щодо найсильніших компетенцій, особистих рис та хобі.

Крім того, анкета буде доповнена графами, що містять уточнювальну інформацію про бажаючого долучитися до резерву. Це потрібно для формування статистичних даних.

Заповнювати анкету відтепер можна лише українською мовою, а за достовірність інформації відповідатиме особа, яка її подала.

Платформа працює в Україні майже три місяці, і за цей час у системі зареєстровано вже близько 2 тис. анкет від охочих приєднатися до відновлення України.

Відтепер, окрім Мінреінтеграції та Нацагентства з питань державної служби, проєкт також координуватиме Вища школа державного управління, оскільки цей заклад разом із НАДС опрацьовує анкети та формує перелік осіб, які відповідають критеріям на заміщення посад у відповідних органах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес