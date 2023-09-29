Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів - Мінекономіки
17:17 29.09.2023 |
За дев'ять місяців роботи Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції в Україні скасовано 50 непотрібних дозволів, ще 200 - планується скасувати наступного року.
Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв'ю Укрінформу.
«У нас є спеціальна Міжвідомча робоча група, її співочолюють наш міністр Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - разом ми переглядаємо всі регуляторні інструменти, які взагалі в країні існують, й аналізуємо їх доцільність. Ми вже проаналізували більше тисячі різних дозволів у різних галузях і бачимо, що потрібно скасувати як мінімум 250. За дев'ять місяців роботи цієї групи вже 50 непотрібних дозволів скасовано, і наступного року ми скасуємо решту», - зазначив заступник міністра економіки.
Соболев зауважив, що дозволи скасовуються, якщо вони вже застаріли та в них зникає потреба, або дублюють один одного. Наприклад, подвійна реєстрація документів на вживані авто.
«Зараз ми робимо аудит інспекцій, що перевіряють бізнес - там також дублюються повноваження. У нас тридцять органів здійснюють понад 80 видів перевірок бізнесу. Буває так, що на одне підприємство приходять три різних органи зі схожими перевірками, тож підприємству буде простіше, якщо ці перевірки об'єднати», - сказав Соболев.
Як повідомлялося, Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) розпочала роботу в січні 2023 року.
Торік державні органи виконали план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 64%. За останні два роки його реалізація пришвидшилась на 20%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів - Мінекономіки
|Кабмін схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на 5,5 млрд грн для програми відновлення житла
|Ринок сільгоспземель у серпні 2023 р. продемонстрував пожвавлення за угодами та площами продажу - KSE
|Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції
|Нафта перейшла до зростання, Brent торгується біля $96 за барель
|У вересні 2023 року Мінфін залучив майже 3 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів
Бізнес
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині