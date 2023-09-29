Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів - Мінекономіки

За дев'ять місяців роботи Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції в Україні скасовано 50 непотрібних дозволів, ще 200 - планується скасувати наступного року.

Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв'ю Укрінформу.

«У нас є спеціальна Міжвідомча робоча група, її співочолюють наш міністр Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - разом ми переглядаємо всі регуляторні інструменти, які взагалі в країні існують, й аналізуємо їх доцільність. Ми вже проаналізували більше тисячі різних дозволів у різних галузях і бачимо, що потрібно скасувати як мінімум 250. За дев'ять місяців роботи цієї групи вже 50 непотрібних дозволів скасовано, і наступного року ми скасуємо решту», - зазначив заступник міністра економіки.

Соболев зауважив, що дозволи скасовуються, якщо вони вже застаріли та в них зникає потреба, або дублюють один одного. Наприклад, подвійна реєстрація документів на вживані авто.

«Зараз ми робимо аудит інспекцій, що перевіряють бізнес - там також дублюються повноваження. У нас тридцять органів здійснюють понад 80 видів перевірок бізнесу. Буває так, що на одне підприємство приходять три різних органи зі схожими перевірками, тож підприємству буде простіше, якщо ці перевірки об'єднати», - сказав Соболев.

Як повідомлялося, Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) розпочала роботу в січні 2023 року.

Торік державні органи виконали план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 64%. За останні два роки його реалізація пришвидшилась на 20%.