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У вересні 2023 року Мінфін залучив майже 3 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів
14:15 29.09.2023 |
У вересні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 3 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у вересні 2023 року:
* Європейський Союз - 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);
* Сполучені Штати Америки - 1,25 млрд доларів США (грант);
* Світовий банк під гарантію Великої Британії - 100 млн доларів США (пільгове фінансування).
Кошти від ЄС - восьмий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 13,5 млрд євро. Макрофінансова допомога надається на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.
Грант від США та пільговий кредит під гарантію Великобританії - частини п'ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Строк погашення кредиту під гарантію Великої Британії - 19 років з п'ятирічним пільговим періодом. У 2023 році Україна отримала вже 9,8 млрд доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів та 600 млн доларів США від Світового банку під гарантію Великої Британії.
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби.
Загалом за 9 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило понад 32,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.
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