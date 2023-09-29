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Половина резидентів «Дія City» перейшли на сплату податку на виведений капітал
14:08 29.09.2023 |
Половина резидентів "Дія City" обрали режим податку на виведений капітал.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
За його словами, для IT це дуже важливий та ефективний інструмент, особливо для продуктових компаній.
"Завдяки податку на виведений капітал вони реінвестують у розвиток та масштабуються, створюють найкращі умови для співробітників, запускають внутрішні стартапи. Одна з компаній, яка виробляє продукти для оборонної промисловості країни, збудувала цілу R&D-лабораторію", - зазначив міністр.
Відповідно до закону №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки України", який регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City", резиденти можуть обирати між сплатою податку на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (9 %).
У "Дія.City" зареєстровано 665 компаній, у яких працює 55 тис. фахівців. Близько 50 компаній розвивають defense-tech напрямок.
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