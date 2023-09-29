Фонд держмайна запустив сайт із вакансіями на керівників держпідприємств

Фонд державного майна в тестовому режимі запустив автоматизовану систему "‎ Кадровий резерв ФДМУ "‎ - сайт для пошуку професійних кандидатів на керівні посади державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що відтепер кожен громадянин України може переглянути актуальну інформацію щодо вакансій керівників компаній, які знаходяться в управлінні Фонду.

"Більше того, будь-хто зможе через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запровадження нового механізму - це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків.

Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам.