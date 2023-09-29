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Фонд держмайна запустив сайт із вакансіями на керівників держпідприємств
12:53 29.09.2023 |
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що відтепер кожен громадянин України може переглянути актуальну інформацію щодо вакансій керівників компаній, які знаходяться в управлінні Фонду.
"Більше того, будь-хто зможе через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запровадження нового механізму - це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків.
Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам.
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